宏都拉斯去年年通膨3.3%

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宏都拉斯中央銀行公布，宏國去年全年通貨膨脹達到3.3%，比原來經濟官員預估的4.5%要低。

宏國央行在一份月報中指出，去年12月單月，由於油電、服飾和餐廳食物價格不穩定，宏都拉斯的消費者物價指數上揚了0.27%。

根據央行統計，其他價格上揚的尚包括房屋租金、水電瓦斯及其他燃料。

央行指出，宏都拉斯去年的通膨率要比2015年的2.3%，高出1個百分點，但是與「2016-2017貨幣計畫」預估的4.5%（誤差上下1個百分點），相距不遠。

宏都拉斯官方2017年設定的通膨目標是在4.5%左右。1060105

(中央社)