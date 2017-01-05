霧峰林家草厝修復動工 再現起家厝風華
國定古蹟「霧峰林家草厝」為霧峰林家發跡處，在921地震時遭重創，台中市政府完成調查研究及規劃設計後，與中央合計投入新台幣1億2250萬元進行修復，今天舉行動工典禮。
動工典禮由台中市長林佳龍主持，台中市文化局長王志誠、明台高中董事長林芳瑛及眾多林氏宗親都到場見證「起家厝」動工，場面熱鬧溫馨。
林佳龍表示，台中自古稱為文化城與霧峰林家有相當大的關係，而草厝是霧峰林家的「起家厝」，林家自此開枝散葉，意義非凡。
林佳龍說，城市是文化的容器、文化是城市的靈魂，市府對歷史建築、古蹟的修復不遺餘力，這次由文化部補助，加上文化局預算共1億2000多萬元，以傳統工法修復林家草厝，期待風華再現。
有「起家厝」之稱的霧峰林家草厝，遭921地震重創，台中市政府完成調查研究和規劃設計，並向中央爭取同意動支第二期重建工程款經費與市府預算合計1億2250萬元進行修復，預計2019年完工，未來將與下厝宮保第、大花廳串聯，提供民眾參觀。1060105
(中央社)
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