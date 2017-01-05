一例一休 台大醫院縮減周六門診 影響2000～3000人

受到一例一休衝擊，國內醫院龍頭台大醫院今日宣布，四月起台大周六包括兒童醫院門診擬減診，即日起會開始將病患疏散挪至周一至周五門診，平日門診只要醫師認為有必要，會視情況加診，預估影響2000~3000人。北部其餘醫學中心則均表示，門診狀況暫不會有變動。

台大醫院在公告中強調，因應最新的勞基法相關規定與落實政府保障勞工權益的政策，並為照顧員工身心健康，讓員工有適當休息時間，院方將依規定進行人力盤點與調整。

台大醫院表示，為顧及病患及兒童就醫所需，四月起周六門診將集中設置於兒童醫院,另外，門診化學治療室、輸血中心等仍維持原周六的運作，院方亦持續監測急診就醫人次，已請各科提供支援人力必要時調整，提供民眾急重症醫療的需求。

對於台大周六減診因應，同樣為公立醫院的台北榮總表示，目前門診仍維持現狀，沒有變動。三總則表示，目前還在研擬中，還沒有進一定的決定，但會以照顧員工福利及法規制度為依歸。

新光醫院副院長洪子仁表示，對於台大配合政府政策、減少醫療人員過勞的做法樂觀其成，目前院方門診暫不會變動，未來會繼續觀察各醫院狀況，半年後再決定。國泰醫院院長李發焜表示，目前院內有在討論，但沒有定案，目前門診不會有變動。馬偕及林口長庚亦表示，目前門診狀況不會有變動。

(中時)