一例一休 台大醫院縮減周六門診 影響2000～3000人
受到一例一休衝擊，國內醫院龍頭台大醫院今日宣布，四月起台大周六包括兒童醫院門診擬減診，即日起會開始將病患疏散挪至周一至周五門診，平日門診只要醫師認為有必要，會視情況加診，預估影響2000~3000人。北部其餘醫學中心則均表示，門診狀況暫不會有變動。
台大醫院在公告中強調，因應最新的勞基法相關規定與落實政府保障勞工權益的政策，並為照顧員工身心健康，讓員工有適當休息時間，院方將依規定進行人力盤點與調整。
台大醫院表示，為顧及病患及兒童就醫所需，四月起周六門診將集中設置於兒童醫院,另外，門診化學治療室、輸血中心等仍維持原周六的運作，院方亦持續監測急診就醫人次，已請各科提供支援人力必要時調整，提供民眾急重症醫療的需求。
對於台大周六減診因應，同樣為公立醫院的台北榮總表示，目前門診仍維持現狀，沒有變動。三總則表示，目前還在研擬中，還沒有進一定的決定，但會以照顧員工福利及法規制度為依歸。
新光醫院副院長洪子仁表示，對於台大配合政府政策、減少醫療人員過勞的做法樂觀其成，目前院方門診暫不會變動，未來會繼續觀察各醫院狀況，半年後再決定。國泰醫院院長李發焜表示，目前院內有在討論，但沒有定案，目前門診不會有變動。馬偕及林口長庚亦表示，目前門診狀況不會有變動。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。