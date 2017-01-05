1月5日中視午間新聞速速報

1月5日中視午間新聞搶先看│中視新聞 20170105

抗議市府漲租 北農醞釀春節前罷工

台北市政府和台北農產運銷公司之間爭議，從人事發展到合約爭議，北農公司表示，工會為了抗議台北市政府調高台北市第一果菜批發市場50%的租金，而減少北農公司3600萬的利潤，因此北農至今不同意續約，也不排出要在春節前三天罷工，以示抗議。

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一例一休衝擊法院維安? 街友潛入!

一例一休竟然衝擊法院維安！台中地院因為工友加班費預算限制，今年開始簡易法庭大樓每天下班後取消工友值班勤務，沒想到元旦連續假期期間，竟然有遊民溜進大樓管制區內，不但在為民服務中心跨年、連住多日，還打算在此定居。

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AlphaGo是Master? 狂宰世界棋士

連日橫掃圍棋界，挑戰人類頂尖高手連勝的神秘「Master」終於自爆身份──代為執子的是首席設計師、來自台灣的黃士傑。昨晚深夜Master又戰勝中國的古力九段，以60連勝結束橫掃圍棋界的最後一局。

(中時電子報)