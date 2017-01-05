SBL》本周話題多 首次移師桃園 周士淵4000分
隨著SBL本季例行賽已進行過半，本周將有不少話題或焦點值得關注，除了史上首次前往桃園賽區中原大學體育館進行例行賽，更有台北達欣、富邦勇士與新北裕隆的龍頭卡位戰，當然最重要的還是周士淵能否生涯4000分達標！
全新桃園戰區受矚
SBL過往例行賽大多都在包含台北體育館、新莊體育館、北市大天母體育館、板橋體育館等大台北地區場館舉行，外地到過新竹、竹北、苗栗、台中、台南、高雄、宜蘭等地，本季卻因璞園掛名桃園，決定首次前往中原大學舉辦。
不過這個「全新」SBL比賽場館將受不少考驗，畢竟它的交通並非相當便利，可容納觀眾數也不到2000人，雖可輕易擠爆，卻也必須擔心沒有球迷想來的隱憂，無論如何，從6日開始的桃園賽程，就可看出這個場館是否真正適合舉辦。
龍頭地位爭奪大戰
目前13勝5敗的達欣，聯盟第1位置不很穩固，因為12勝6敗、排名第2的勇士，僅以1場勝差落後，11勝7敗、排在第3的裕隆，也只差達欣2場勝差，聯盟龍頭位置可能隨時換人坐看看，有趣的是，本周3隊都恰巧沒交到手。
至於排在第4的台啤，9勝8敗戰績，雖跟第5的璞園之間還有2場勝差，不過挾著地主之勢，相信璞園本周將獲不少桃園球迷支持，只是如何從連3天出賽的體能負荷當中，找出有效且合理的調度模式，將看璞園總教練麥班達。
生涯里程碑搶達標
可是球迷當前最關心的，還是裕隆「14朝元老」射手周士淵，能否在本周達標，目前生涯3995分的周士淵，相信能在7日下午3點裕隆與金酒之戰，如願成為史上第3位生涯4000分的球員(前兩位分別是田壘、呂政儒)。
林冠綸、蘇翊傑兩名達欣球員也在本周瞄準達到生涯里程碑，林冠綸距離生涯3000分，只剩38分差距，蘇翊傑則是還差10助攻，就可累積1000助攻，兩人都有機會在本周桃園賽程達標，就看達欣教頭邱大宗是否成全了。
(中時電子報)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範