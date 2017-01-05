SBL》本周話題多 首次移師桃園 周士淵4000分

裕隆射手周士淵距離生涯4000分，僅剩5分差距。(中華籃協提供)

隨著SBL本季例行賽已進行過半，本周將有不少話題或焦點值得關注，除了史上首次前往桃園賽區中原大學體育館進行例行賽，更有台北達欣、富邦勇士與新北裕隆的龍頭卡位戰，當然最重要的還是周士淵能否生涯4000分達標！

全新桃園戰區受矚

SBL過往例行賽大多都在包含台北體育館、新莊體育館、北市大天母體育館、板橋體育館等大台北地區場館舉行，外地到過新竹、竹北、苗栗、台中、台南、高雄、宜蘭等地，本季卻因璞園掛名桃園，決定首次前往中原大學舉辦。

不過這個「全新」SBL比賽場館將受不少考驗，畢竟它的交通並非相當便利，可容納觀眾數也不到2000人，雖可輕易擠爆，卻也必須擔心沒有球迷想來的隱憂，無論如何，從6日開始的桃園賽程，就可看出這個場館是否真正適合舉辦。

龍頭地位爭奪大戰

目前13勝5敗的達欣，聯盟第1位置不很穩固，因為12勝6敗、排名第2的勇士，僅以1場勝差落後，11勝7敗、排在第3的裕隆，也只差達欣2場勝差，聯盟龍頭位置可能隨時換人坐看看，有趣的是，本周3隊都恰巧沒交到手。

至於排在第4的台啤，9勝8敗戰績，雖跟第5的璞園之間還有2場勝差，不過挾著地主之勢，相信璞園本周將獲不少桃園球迷支持，只是如何從連3天出賽的體能負荷當中，找出有效且合理的調度模式，將看璞園總教練麥班達。

生涯里程碑搶達標

可是球迷當前最關心的，還是裕隆「14朝元老」射手周士淵，能否在本周達標，目前生涯3995分的周士淵，相信能在7日下午3點裕隆與金酒之戰，如願成為史上第3位生涯4000分的球員(前兩位分別是田壘、呂政儒)。

林冠綸、蘇翊傑兩名達欣球員也在本周瞄準達到生涯里程碑，林冠綸距離生涯3000分，只剩38分差距，蘇翊傑則是還差10助攻，就可累積1000助攻，兩人都有機會在本周桃園賽程達標，就看達欣教頭邱大宗是否成全了。

(中時電子報)