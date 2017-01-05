「不用再搭車到北部做實驗！」國研院與成大攜手育才

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「不用再搭車到北部做實驗！」為提升南台灣產學研發能量，並培育國內半導體領域高階技術人才，國家實驗研究院宣布與成功大學合作，打造「低碳綠能產學研發平台」，作為南部科技研發培育基地，預計2019年正式營運。

國研院今天與成大簽訂「低碳綠能南部產學研發平台合作協議」，結合產學研能量，研發穿戴式電子產品、物聯網、太陽能光電與生醫領域，並推動科普教育、養成高階人才。

基地主要建置4大項目，包括200坪潔淨無塵室、35坪生醫晶片實驗室、100坪綠色科技展示區與ISO等級廠務設施管理。國研院指出，綠能科技為政府5大產業創新計畫之一，國研院奈米元件實驗室擁有多年奈米元件製程與產學經驗；成大則在基礎科學研究與材料分析有豐富學術資源與研究人力。

國研院長王永和表示，目前國研院奈米相關設備攝於南科，每年須付出1000萬元租金，成大無償提供土地與空間，讓國研院得以投入更多資源，進駐更新設備、鏈結師生能量，未來每年預計投入1億元以上資源，打造國際級平台。

成功大學校長蘇慧貞表示，南台灣產學研發平台從奈米元件出發，創造無限可能性，過去關鍵性國家設施相對集中於新竹以北，國研院重視南部科技成長與開發，至關重要。

「出身清、交的師生常說，半夜翻座牆就可以繼續做實驗，但南部如成大師生，卻須集合成一群，才有經費前往新竹以北做實驗。」蘇慧貞也強調，南部有不少人才，應該要給他們更多機會，有國家資源挹注，讓更多師生可以使用。

國家奈米元件實驗室主任葉文冠表示，奈米元件領域過去30年造就1年2.2兆產值。竹科緊鄰清、交，讓學生可以快速進入業界接軌，每年提供80所大學、280組研究團隊與6萬小時以上服務，未來持續支援人才、配合國家政策往下扎根，依區域特色發展，南部將成為下世代綠能科技指標。

他指出，平台採用師生原創概念，加速學界研究成果推進至商品化階段，並提供一條龍整合性服務與綠能模組技術，研發穿戴式電子產品、物聯網、太陽能光電與生醫領域，同時推動科普教育、養成高階人才，目標1年2000人以上。

(中時)