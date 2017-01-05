接見美兩岸學者團 小英：北京正走回老路

蔡英文總統。（資料照/總統府提供）

總統蔡英文上午接見美國哈佛大學費正清中心「兩岸事務訪問團」。她同時重申，這段時間發生一些事情，讓台灣人民普遍感受到北京當局正一步步地走回老路。政府致力維持兩岸和平穩定的承諾與善意不變，在處理兩岸關係上，台灣不會屈服於壓力，也不會走回對抗的老路。

總統致詞時表示，今天到訪的訪賓都是亞洲和兩岸議題研究的重量級學者專家，長期關注台灣、美國及中國三邊關係的發展，而且在三地訪談、觀察和蹲點，對於近來的兩岸關係發展都十分關切，費正清中心去年11月也曾針對台灣政治、兩岸關係、亞洲經濟及台美關係等專題舉辦研討會，相信大家的寶貴意見可以做為我們未來的參考。

蔡英文指出，520以來，台灣致力維繫兩岸和平穩定關係，也向對岸持續釋出善意，期盼透過雙方良性互動，逐步化解對立和分歧。不過，這段時間發生一些事情，讓台灣人民普遍感受到北京當局正一步步地走回老路。對此，總統重申，我們的承諾不變、善意不變，但是我們不會屈服於壓力，也不會走回對抗的老路。

在台美關係方面，總統強調，美國是台灣最重要的安全和經濟夥伴，我們將持續保持緊密友好的關係，相信美國政府及國會將持續信守《台灣關係法》和「六項保證」，履行對台灣的安全承諾。我國也會善盡和平的堅定維護者及積極溝通者的角色，與美國及其他區域國家合作，一起促進區域和平、穩定及繁榮。

訪問團成員包括哈佛大學費正清中心臺灣研究小組召集人戈迪温博士(Steven Goldstein)、波士頓大學國際關係暨政治系教授傅士卓 (Joseph Fewsmith)、波士頓學院政治系教授陸伯彬 (Robert Ross)、史汀生中心東亞計畫主任容安瀾 (Alan Romberg)、德國Göttingen大學訪問教授康琳娜(Alanna Krolikowski)，以及中研院政治學研究所助理研究員古大牛(Daniel Koss)，由外交部次長李澄然陪同，國安會秘書長吳釗燮也出席。

(旺報)