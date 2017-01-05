柯P：蔡英文政見需要北市才能真正實踐
台北市長柯文哲民調高低，攸關綠營2018是否繼續與他合作，現傳出台南市長賴清德有意挑戰北市，對此柯今早強調，最大的敵人還是自己，身體好就不怕外面的細菌，自己身體不好，像個阿斗一樣，誰也救不了。
媒體問及，綠營2018年若雙北市長選得好，總統蔡英文2020連任是否就沒問題。柯強調，蔡英文很多政見需要北市推行，像是20萬戶公共住宅、長照2.0、一例一休等，都很需要北市配合，北市資源畢竟較豐富，公務員素質又高，這些政策北市做得好，蔡英文的政見才能真正實踐。
(中時)
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