柯P：蔡英文政見需要北市才能真正實踐

一旁的導覽人員請問柯文哲是否記得女兒的出生日期，引來柯文哲尷尬的大笑。（鄭任南攝）

台北市長柯文哲民調高低，攸關綠營2018是否繼續與他合作，現傳出台南市長賴清德有意挑戰北市，對此柯今早強調，最大的敵人還是自己，身體好就不怕外面的細菌，自己身體不好，像個阿斗一樣，誰也救不了。

媒體問及，綠營2018年若雙北市長選得好，總統蔡英文2020連任是否就沒問題。柯強調，蔡英文很多政見需要北市推行，像是20萬戶公共住宅、長照2.0、一例一休等，都很需要北市配合，北市資源畢竟較豐富，公務員素質又高，這些政策北市做得好，蔡英文的政見才能真正實踐。

(中時)

市長柯文哲立即就拿到出生證明書，訝異這套系統的便捷性。（鄭任南攝）

台北市長柯文哲坐在戶政事務所的櫃台前親自申請女兒的出生證明，體驗新數位系統的便利性。（鄭任南攝）

台北市長柯文哲（左）對於在現場導覽同仁的奇特小蜜蜂裝，禁不住多看了幾眼。（鄭任南攝）