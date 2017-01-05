海地新任總統當選 小英致賀函
外交部發表聲明表示，中華民國友邦海地共和國「臨時選舉委員會」（CEP）3日公布去年11月20日舉行之總統大選第一輪投票「確定結果」，由PHTK黨候選人摩依士（Jovenel Moïse）以55.60％得票率當選。我國駐海地大使館已於第一時間轉交蔡總統賀函，恭祝摩依士總統當選人順利當選。
外交部指出，摩依士總統當選人為白手起家之企業家，曾一手創立數家公司，主要政見為促進海地經濟發展並重視農業，對我態度友好並盼續與我維持良好合作關係。
外交部強調，我國與海地自1956年建交以來，兩國邦誼篤睦，互動頻繁，在基礎建設、農業、公衛醫療、教育職訓等各項合作計畫成果豐碩，我國將在既有之良好基礎上，續與海地新政府攜手合作，為提升兩國人民福祉共同努力。
(旺報)
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