愛妻助丈夫減10公斤 重度脂肪肝竟「消光光」
45歲的小陳（化名），擁有部分中年人有的中廣身材，某次健檢時卻發現已有重度脂肪肝，肝指數更飆破200、是正常值上限的5倍，遭醫師警告有肝纖維化、肝硬化風險，嚇得趕緊減肥，在妻子每天烹調健康飲食、並督促他積極運動的協助下，成功減下10公斤，回診發現脂肪肝已完全消失。
肝臟是人體倉庫，當吸收過多熱量或養分，會轉化成脂肪儲存在肝臟，形成如「肝包油」的脂肪肝。收治小陳的肝病防治學術基金會執行長楊培銘表示，研究顯示，BMI（身體質量指數）大於等於24的肥胖者，8成有脂肪肝，其中BMI大於等於35的重度肥胖者，更逾9成有脂肪肝。
楊培銘解釋，若因肥胖引起的脂肪肝，有10~20％機率會惡化成脂肪性肝炎，若仍不控制，有10％機率會變成肝硬化，「同時提高罹患肝癌、結腸直腸腫瘤、心腦血管疾病的風險」。小陳在妻子的「飲食控制」下，不僅積極配合，還勤做運動，最終成功甩去10公斤，不僅脂肪肝從「重度」變「沒有」，生活、工作也更有活力。楊培銘說，脂肪肝在惡化成肝纖維化之前，都屬「可逆的」，提醒民眾絕不要放任自己胖下去。
千禧之愛健康基金會董事長蔡克嵩指出，肥胖不僅易出現脂肪肝，也是引發代謝症候群關鍵因素，患者未來得到共病的機率也較一般人高出很多，包括糖尿病（6倍）、高血壓（4倍）、心臟病（3倍）和腦中風（2倍），2015年逾5萬人因代謝症候群衍生的疾病而死亡，「甚至超過癌症的4.6萬人」。
蔡克嵩提醒，腹部肥胖是代謝症候群的最危險因子，男性腰圍應控制不超過90公分、女性80公分，研究顯示，腰圍一旦超標，有超過5成機率罹患代謝症候群。
(中時)
關鍵字：脂肪肝
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