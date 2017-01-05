國軍4個月軍事訓練役要下部隊了

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國防部訓次室軍事訓練處處長陳文星少將。圖呂昭隆攝

國防部軍事發言人陳中吉。圖呂昭隆攝

國防部上午宣布，軍事訓練役將原8周的基本入伍訓練減少為5周，但後續8周的專長訓練則增加為11周，並經由抽籤分發本、外島常備部隊施訓，進行實彈射擊、戰鬥教練、戰術行軍及野外炊爨」等課目訓練。

掳了解，由於軍事訓練役要下部隊，軍方才敢說募兵制明年不會再跳票。

另國防部訓次室軍事訓練處處長陳文星少將上午於記者會表示，此舉將有效解決新訓單位訓量不敷所產生役男滯徵問題，並紓緩接訓單位幹部負荷。另外，分發部隊實施訓練，使役男兼具後備編管專長及部隊實務職能，並確立動員母體單位。部分役男抽籤分發至外島常備部隊施訓，可獲得前線戰備整備訓練經驗。

以下是國防部說明

國軍4個月常備兵役軍事訓練精進規劃

一、背景說明：

（一）內政部101至110年列管每年可徵集役男人數約10-12萬人，以106年為例，可徵集役男達11萬6千人，扣除替代役男人數，需入營服役新兵為8萬1千人。

（二）國軍新兵入伍訓練由陸軍新訓旅、海軍及陸戰新訓中心等單位接訓，年訓量約7萬4千人，訓量無法滿足年度全數役男徵集需求。

（三）4個月常備兵役軍事訓練於入伍(8週)結訓後，至兵科學校接受專長訓練(8週)，因未分發常備部隊，故未建立動員母體單位，亦欠缺部隊實務經驗。

二、執行作法：

（一）調整規劃：

1.「常備兵役軍事訓練」4個月之訓練期程不變。

2.自106年起「常備兵役軍事訓練」第一階段入伍訓練比照義務役由原8週調整為5週，第二階段部隊訓練由8週調整為11週。

3.大專兩階段軍事訓練維持原兩年各8週訓練，第一年入伍訓練5週完訓後，抽籤撥交至部隊實施3週初級專長訓練；第二年按專長訓練期程，至原單位報到隨隊訓練。

（二）施訓具體作法：

1.入伍訓練-5週：

仍由國軍新訓旅(含海軍、陸戰隊新訓中心)負責施訓，置重點於軍人基本職能課程，並以「合格步槍兵」為完訓目標。

2.部隊訓練-11週：

依「為用而訓、訓用合一」方式，入伍結訓後役男均抽籤分發本、外島常備部隊施訓，區分一般及中級專長等兩類。

（1）一般專長：

結合單位課表實施專長保持訓練，並於主戰部隊參加基地訓練及重要演訓期間，執行戰鬥支援、勤務支援工作，另強化「實彈射擊、戰鬥教練、戰術行軍及野外炊爨」等課目訓練。

（2）中級專長：

中級專長以選員、抽籤方式至各兵科訓練指揮部(中心)，施予2-3週中級專長訓練；結訓歸建原分發部隊，結合單位任務實施組合訓練，以汲取常備部隊實兵、實彈演訓經驗。

三、預期效益：

（一）有效解決新訓單位訓量不敷所產生役男滯徵問題，並紓緩接訓單位幹部負荷。

（二）分發部隊實施訓練，使役男兼具後備編管專長及部隊實務職能，並確立動員母體單位。

（三）部分役男抽籤分發至外島常備部隊施訓，可獲得前線戰備整備訓練經驗。

(中時)