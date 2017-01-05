說好的2017第一對！賴琳恩閃嫁陳乃榮
藝人賴琳恩和男友陳乃榮穩定交往6年，日前媒體拱她乾脆當「2017年結婚第一對」，想不到今(4日)就傳出喜訊，她在臉書開心宣布「現在請叫我『人妻姊姊』」。
賴琳恩日前在寫真書記者會上，被拱要當2017年第一對結婚，她立刻點頭說「好」，還說如果有空，可能就會先手牽手去登記結婚，想不到現就傳出好消息，陳乃榮也同步在臉書甜喊：「從今天起這位就是我的「陳太太」，未來的日子我們會繼續努力，請大家多多指教～」。
伊林娛樂也向《中時電子報》透露，小倆口其實在前幾天就登記了，而今天晚上是伊林尾牙，屆時會要她帶「老公」到現場。
27歲的賴琳恩與35歲陳乃榮今宣布結婚，去年底男方在演唱會上對女友大告白，透露琳恩22歲時認識他，據悉小倆口當年合作電視劇《幸福蒲公英》認識，之後穩定交往、同居，戀情穩定，問琳恩最喜歡男友什麼地方，她曾甜蜜回答：「我可以在他面前很自在，很多人無法接受我的工作或我外表跟個性的差異，他雖然一開始也有嚇到，但不會逼我，反而自己去調適，我們相處模式很輕鬆，也不會互相限制。」
(中時電子報)
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