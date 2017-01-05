心酸!國中樂團買不起皮鞋 黑膠帶纏鞋比賽

花蓮縣化仁國中學生以黑膠帶纏著鞋子，依照不同鞋型有不同的纏髮，學生說這是「客製化皮鞋」。（張祈攝）

學生們平日在校練習，不僅要分組使用，還要倆倆共用一鼓。（張祈攝）

化仁國中打擊樂團以最克難的練習方式，拿下花蓮縣音樂比賽打擊樂優勝。（化仁國中提供）

花蓮縣化仁國中打擊樂團在零資源情況成軍，團練期間借用鄰近國小器材、平日在校2人共用一鼓，比賽時花錢租用器材，為統一服裝，沿用前直笛隊服裝，買不起的皮鞋，就用黑膠帶纏住，隊長林富祥說，遠遠的看，就像真的皮鞋一樣。

花蓮縣化仁國中打擊樂團去年9月成軍，16名團員中，超過一半學生家境清寒，一雙皮鞋對他們的家庭來說就是筆奢持的開銷，而校方也因經費、場地、器材有限，每週團練時間，走到鄰近的化仁國小借用器材，平時在校就則用有限的樂器分組兩兩共用一鼓，克難的練習過程，並未澆熄學生對音樂的熱情。

指導老師趙純瓏說，看到學生跟著節奏擺動身體，本能地敲打節奏，學生的天賦需要發揮的舞台，因而不計成本的成立打擊樂團，面對這樣克難的環境，他們也發展出一套「想像」式的練習，學生聽著音樂，拿著鼓棒憑空敲打對應位置，想像成自己敲打出的節奏。

12月初的全縣音樂比賽，是他們首次對外競賽，為求統一服裝他們沿用目前已解散的直笛隊團服，為了讓鞋子也能一致，師生突發奇想，上場前用黑膠帶纏住鞋子，不同樣式的球鞋都成了「黑皮鞋」。國一生張瑋宸花了30分鐘遮蓋住球鞋上的顏色，他說，沒有黑皮鞋沒關係，在場上腦中只有節奏，完美演出才是最在乎的事。

校長梁仲志說，由於經費有限，每筆開銷都要花在刀口上，現階段估計需要80萬元完成樂器添購的目標，靠著向民間基金會寫計畫申請經費，目前約籌措到30多萬元，看著孩子們在台上的演出，心中滿是感動，優勝佳績則是給孩子最大的肯定。

(中時)