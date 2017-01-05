假冒律師侵占錢財 名嘴吳軾子判刑1年2個月
曾詐騙已故藝人高凌風3000萬元的冒牌律師吳軾子，經押解回台歸案受審，被查出藉可為劉姓男子處理其女兒民事損害賠償事宜，預先收取聲請假扣押、提起民事訴訟相關費用366萬多元，卻在2005年起陸續挪用、侵占其中194萬多元。台北地院審理後，依業務侵占罪判吳1年2月徒刑。
57歲吳軾子原名劉秋貴，法律系畢業，因違法攬訟被判拘役，喪失考律師資格。他曾是1家法律事務所副所長，只負責行政業務，但對外自稱吳律師，還上電視節目成為律師名嘴。2002年起，陸續詐騙害人支付民事訴訟費用，還冒充律師接案，向民眾收取訴訟費，卻沒出庭打官司或撰寫訴狀，因此挨告。
8年多前，吳軾子潛逃大陸遭通緝，期間還以處理投資糾紛為由持續詐騙，連已故歌手高凌風也被騙了3000多萬，3年前在大陸被捕遣返回台。本案他是在2005年至2008年間，把劉姓男子陸續交付處理其女民事訴訟的366萬多元，扣除支付裁判費、擔保金及退還部分費用後，將剩下的194萬多元侵占，後劉男察覺有異，吳先歸還90萬，劉才發現上當，憤而提告。
北院審理時，吳軾子認罪，法官依業務侵占罪判他1年2月徒刑，沒收犯罪所得104萬多元。
(中時)
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