民進黨讓步 臨時會只處理預算等3案

立法院朝野協商達成共識從5日下午開始到20日開臨時會，院長蘇嘉全（左）在宣布之後走到議場中，提醒立委們下午要進議場簽到。（姚志平攝）

立法院朝野黨團今協商臨時會議程，民進黨團態度大讓步，一口氣抽掉老屋專法、當沖稅調降以及考試院人事案，原訂臨時會要從1月5日一路拼至26日小前夜，也提前至20日就結束；下會期開議時間則訂於2月17日。

根據協商結論，本次臨時會議程包括106年度中央政府總預算案、電業法及長照法修法，其中長照法不受協商冷凍期之限制；另外，考試院副院長人事同意權則於下會期開議後處理。

朝野政黨同意1月5日、6日、9日、10日、11日及12日為一次會議；1月13日、16日、17日、18日、19日及20日為第二次會議。

根據協商結論，針對106年中央政府總預算案所提之預算刪減、凍結案，行政部門在1月10日前儘速向各提案委員及黨團說明。而預算案在院會表決前，將依《預算法》規定進行政黨代表發言與討論。

政院日前拍板要通過老屋專法、政沖稅調降，如今卻因協商「胎死腹中」。對此，柯建銘會後表示，黨團有向政院溝通，即便在委員會審查有進度，但只要國民黨拉下協商就不會過；他說，政治的過程是互相叫板、喊話與衝突，但目標是最後能有圓滿的結局。

(中時)