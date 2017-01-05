談下任選舉 柯文哲：最大的敵人是自己
台北市長柯文哲今天被問及各黨可能推出下任市長人選時說，「柯文哲最大的敵人就是柯文哲，身體好就不容易生病，若身體不好，就像阿斗，沒有人可救你」，只要做好每天的事。
柯文哲上午出席「戶籍登記申請書數位化系統啟動」記者會，會後受訪，媒體提問，是否擔心各黨可能推出下任台北市長人選以及有無可能和民進黨合作。
柯文哲說，「柯文哲最大的敵人就是柯文哲，身體好就不容易生病，若自己身體不好，就像阿斗扶不起來，沒有人可以救你」，把每天的事做好就好。
至於下任雙北市長選舉是否對現任政府有影響，柯文哲表示，總統蔡英文的很多政策是需要台北市推行，因為台北市資源豐富，且公務員素質高，很多政策只要台北市能夠做好，總統政見真正的實現。
媒體提問，北市近期推出多項E化政策，是否在搶救民調。柯文哲說，這是個人政治理念，就像內湖交通，相關數據顯示，只有改善5%，對民眾無感，但是每個路口只要改善5%，就是一種累積，像是戶政的行政業務，每一樣改變都不是造成很大影響，但累積就會變多。
他表示，這是個人政治理念，也是用這種方式要求市府同仁，就是每天不斷都在精進，每一個小動作雖然沒有改變很多，但累積起來就有很大的改變。
至於柯文哲日前受媒體專訪時，媒體報導柯文哲提及「得罪當道」，柯文哲回應，不是每一個問題都需要回應，「我再回去想想看」。1060105
(中央社)
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