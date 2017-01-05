台大週六擬減診 醫界估影響3千人次

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一例一休衝擊，高醫附醫4日搶先宣布，農曆年後夜診、假日門診縮減至少1/4，醫院龍頭台大醫院今也宣布4月起週六將全面減診，醫界初估影響人數約2000至3000人次。

一例一休衝擊，百業喊漲，基層診所去年底搶先喊出掛號費擬調漲新台幣20至50元，近期林口長庚醫院婦產部也宣布非緊急需求，取消假日預約剖腹產，高醫附醫則是預估農曆年後，夜診及假日門診診次將縮減1/3到1/4。

醫院龍頭台大醫院今天上午宣布，初步規劃將疏散週六門診就醫的病人，協調到週間看診，4月起週六門診全面減診，部分科別擬集中到兒童醫院看診。

根據估計，台大醫院週六內、外科門診共有約70診次，雖確定減診名單尚未出爐，但醫界初步估算，影響人數最多恐達2000至3000人次。

新光醫院副院長洪子仁受訪時說，台大醫院先帶頭配合政府一例一休，減少醫護過勞，該院樂觀其成，新光醫院將視各醫院是否跟進檢討，但第1季暫不改變，半年後決定是否調整。

其餘北醫附醫、馬偕、國泰醫院、三軍總醫院等則表示，仍在規劃中，目前暫不調整。1060105

(中央社)