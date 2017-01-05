立院臨會到20日 不處理當沖稅率減半

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朝野立法院黨團協商今天簽協商結論，臨時會開到20日，處理106年度中央政府總預算案、電業法與長期照顧服務法部分條文修正草案，但不處理當沖證交稅率減半修法案。

此外，考試院副院長人事同意權2月17日開議後處理。

行政院院會昨天通過證券交易稅條例第2條之2修正草案，現行當沖證交稅率千分之3減半降為千分之1.5，本來希望在臨時會三讀，先實施1年，但目前已確定無法在臨時會三讀。

蘇嘉全上午二度召集朝野黨團協商有關臨時會相關事宜，朝野黨團獲致結論。1060105

(中央社)