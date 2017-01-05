上台比賽沒黑皮鞋 球鞋貼黑膠帶權充

花蓮縣化仁國中打擊樂團上月初參加全縣音樂比賽，為求團隊服裝整齊，要求學生穿黑皮鞋上台，但半數學生家裡無法提供，老師靈機一動，用黑色膠帶貼繞球鞋面，乍看之下也看不出來。（化仁國中提供）中央社記者李先鳳傳真 106年1月5日

花蓮縣化仁國中打擊樂團參加比賽資源不夠，樂器用租借的，比賽當天，學生沒有黑皮鞋穿，竟用黑色膠帶貼繞球鞋面權充。校長梁仲志說，再克難，也要為有天賦的孩子找舞台。

化仁國中位在花蓮市、吉安鄉交界，一般很難和「資源不足」的「偏鄉」畫上等號，梁仲志說，10多年創校正要建設時碰上九二一地震，之後經費一直相當拮据。

學校社團蓬勃發展，但缺乏許多設備，例如練習場地、樂器等。打擊樂團練習時，借用附近化仁國小的場地和樂器；要參加比賽，假日想練習，只好付費向業者租用。

社團音樂老師趙純瓏說，打擊樂團有16名成員，原本是直笛社團，但發現孩子們經常隨著節奏拍打大腿或拍桌，非常活潑又具音樂天分，所以這學期才成立打擊樂團。

上月初參加全縣音樂比賽，為求團隊服裝整齊，要求學生穿黑皮鞋上台，但半數學生家裡無法提供，老師靈機一動，用黑色膠帶貼繞球鞋面，乍看之下也看不出來。

打擊樂團隊長8年級學生林富祥說，雖然沒有樂器，但可以用「想像」的，心中有音樂就會讓自己沉浸其中；回到家拿著木棒敲打枕頭練習，為的是敲打正確的位置，唯有多努力才有好成績。1060105

(中央社)