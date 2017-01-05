4個月軍事訓練役 部隊訓增加為11週

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民國83年以後出生的役男須服4個月軍事訓練役，國防部今天表示，8週的基本入伍訓練減為5週，部隊訓練增加為11週，入伍結訓後役男抽籤分發本、外島常備部隊施訓。

國防部訓次室軍事訓練處處長陳文星少將在今天的國防部例行記者會中說明國軍4個月常備兵役軍事訓練精進規劃。

陳文星指出，內政部101至110年列管每年可徵集役男人數約10到12萬人，以106年為例，可徵集役男達11萬6000人，扣除替代役男人數，需入營服役新兵為8萬1000人；國軍新兵入伍訓練由陸軍新訓旅、海軍及陸戰新訓中心等單位接訓，年訓量約7萬4000人，訓量無法滿足年度全數役男徵集需求。

目前4個月常備兵役軍事訓練於入伍8週結訓後，至兵科學校接受專長訓練8週，陳文星指出，因未分發常備部隊，未建立動員母體單位，也欠缺部隊實務經驗。

國防部因此調整規劃，常備兵役軍事訓練4個月的訓練期程不變，自106年起常備兵役軍事訓練第一階段入伍訓練比照義務役由原8週調整為5週，第二階段部隊訓練由8週調整為11週。

大專兩階段軍事訓練維持原兩年各8週訓練，第一年入伍訓練5週完訓後，抽籤撥交至部隊實施3週初級專長訓練；第二年按專長訓練期程，至原單位報到隨隊訓練。

陳文星說，入伍訓練5週仍由國軍新訓旅含海軍、陸戰隊新訓中心負責施訓，重點為軍人基本職能課程，並以「合格步槍兵」為完訓目標；部隊訓練11週，依「為用而訓、訓用合一」方式，入伍結訓後役男抽籤分發本、外島常備部隊施訓，區分一般及中級專長等兩類。

陳文星指出，一般專長結合單位課表實施專長保持訓練，並於主戰部隊參加基地訓練及重要演訓期間，執行戰鬥支援、勤務支援工作，另強化「實彈射擊、戰鬥教練、戰術行軍及野外炊爨」等課目訓練。

中級專長部分，陳文星指出，以選員、抽籤方式至各兵科訓練指揮部，施予2到3週中級專長訓練；結訓歸建原分發部隊，結合單位任務實施組合訓練，以汲取常備部隊實兵、實彈演訓經驗。

陳文星說，預期效益包括可有效解決新訓單位訓量不敷所產生役男滯徵問題，並紓緩接訓單位幹部負荷；分發部隊實施訓練，使役男兼具後備編管專長及部隊實務職能，並確立動員母體單位；部分役男抽籤分發至外島常備部隊施訓，可獲得前線戰備整備訓練經驗。1060105

(中央社)