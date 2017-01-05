新港奉天宮歲末關懷弱勢 發放慰問金
嘉義縣新港奉天宮關懷低收入戶生活，今天發放冬令慰問金給新港鄉及溪口鄉柴林村、林腳村低收入戶，讓低收入戶可以安心過年。
新港奉天宮表示，廟方每年都會在農曆春節前夕辦理冬令慰問金，今年發放冬令慰問的低收入戶有103戶、每戶慰問金新台幣2000元及白米2包。
新港奉天宮董事長何達煌表示，新港奉天宮秉持媽祖慈悲為懷理念，長期回饋鄉里，也對於慈善團體、急難救助、冬令救濟及清寒獎助學金發放等，透過不同方式，將媽祖慈愛的精神，傳達到每個信徒心中。
新港奉天宮去年底舉行百年大醮圓醮活動，廟方金虎爺會來自各地善心人士捐贈普度物資數量眾多，這次普度物品發放給新港鄉及溪口鄉柴林村、林腳村的低收入戶，讓他們可以過一個溫暖年節。
新港奉天宮發送新春慰問物品，今天也是農曆12月8日、俗稱「臘八」，嘉義市佛光山圓福寺住持覺禹法師及義工特別準備數千份平安臘八粥，在奉天宮前廣場與民眾結好緣。
新港奉天宮指出，廟方於7日晚上舉辦2017國際媽祖文化節開鑼晚會，當晚除了有一連串精彩表演外，同時將頒發獎助學金。1060105
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。