新港奉天宮歲末關懷弱勢 發放慰問金

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嘉義縣新港奉天宮關懷低收入戶生活，5日發放冬令慰問金給新港鄉及溪口鄉柴林村、林腳村低收入戶，讓低收入戶可以安心過年。圖前左3為奉天宮董事長何達煌。（新港奉天宮提供）中央社記者黃國芳傳真 106年1月5日

嘉義縣新港奉天宮關懷低收入戶生活，今天發放冬令慰問金給新港鄉及溪口鄉柴林村、林腳村低收入戶，讓低收入戶可以安心過年。

新港奉天宮表示，廟方每年都會在農曆春節前夕辦理冬令慰問金，今年發放冬令慰問的低收入戶有103戶、每戶慰問金新台幣2000元及白米2包。

新港奉天宮董事長何達煌表示，新港奉天宮秉持媽祖慈悲為懷理念，長期回饋鄉里，也對於慈善團體、急難救助、冬令救濟及清寒獎助學金發放等，透過不同方式，將媽祖慈愛的精神，傳達到每個信徒心中。

新港奉天宮去年底舉行百年大醮圓醮活動，廟方金虎爺會來自各地善心人士捐贈普度物資數量眾多，這次普度物品發放給新港鄉及溪口鄉柴林村、林腳村的低收入戶，讓他們可以過一個溫暖年節。

新港奉天宮發送新春慰問物品，今天也是農曆12月8日、俗稱「臘八」，嘉義市佛光山圓福寺住持覺禹法師及義工特別準備數千份平安臘八粥，在奉天宮前廣場與民眾結好緣。

新港奉天宮指出，廟方於7日晚上舉辦2017國際媽祖文化節開鑼晚會，當晚除了有一連串精彩表演外，同時將頒發獎助學金。1060105

(中央社)