有壓力？ 蘋果將《紐時》app移出中國版商店
蘋果公司（Apple Inc）於去年年底將美國《紐約時報》（New York Times）中文與英文版的手機軟體，從旗下中國地區的iTunes商店中下架，《紐約時報》發言人今證實該項消息，並表示蘋果公司告訴他們，由於有來自中國官方的壓力，認為該報會讓大陸讀者接觸各種「獨立」新聞而被要求下架，《紐約時報》已向蘋果申訴並希望他們能恢復上架。
據路透社（Reuters）報導，蘋果於去年年底最後一週，將美國主流媒體之一的《紐約時報》手機與平板軟體從旗下中國地區的iTunes商店中下架。對此項傳聞，《紐約時報》發言人莫菲（Eileen Murphy）今親口證實，他向路透社表示，「這個請求來自於大陸官方，因為他們擔憂《紐約時報》會讓中國的讀者群接觸各種「獨立」的新聞，我們已經向蘋果公司提出申訴並請他們考慮恢復上架。」對於《紐約時報》的申訴，蘋果官方則回應，「我方早已多次通知該軟體內容有侵犯當地法規的疑慮。」
《紐約時報》對於中國新聞與專題報導的嗆辣程度，經常讓他們成為大陸官方封鎖和批評的對象。2012年更因為對前國務總理溫家寶家庭在海外的財富系列報導，讓《紐約時報》官網遭到大陸官方的封鎖。近年來在手機、平板電腦等電子產品興起後，為攻佔眾多閱讀人口的中國市場，《紐約時報》順勢推出簡體與繁體中文版本的軟體和網站，以各種切中要害或遊走大陸官方禁忌的灰色邊緣主題為主，成功吸引不少焦點。
這次遭下架的理由雖不令外界感到意外，但《紐約時報》對此卻相當不滿，發言人莫菲表示如果像《華爾街週刊》（The Wall Street Journal）與《金融時報》（The Financial Times）等也有中文版的國際媒體都未被下架，為何唯獨《紐約時報》受害？
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。