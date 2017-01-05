有壓力？ 蘋果將《紐時》app移出中國版商店

選後與川普（圖右）大和解的《紐約時報》，如今面臨大陸官方的壓力，遭到蘋果從旗下iTunes商店撤架。（圖/美聯社）

蘋果公司（Apple Inc）於去年年底將美國《紐約時報》（New York Times）中文與英文版的手機軟體，從旗下中國地區的iTunes商店中下架，《紐約時報》發言人今證實該項消息，並表示蘋果公司告訴他們，由於有來自中國官方的壓力，認為該報會讓大陸讀者接觸各種「獨立」新聞而被要求下架，《紐約時報》已向蘋果申訴並希望他們能恢復上架。

據路透社（Reuters）報導，蘋果於去年年底最後一週，將美國主流媒體之一的《紐約時報》手機與平板軟體從旗下中國地區的iTunes商店中下架。對此項傳聞，《紐約時報》發言人莫菲（Eileen Murphy）今親口證實，他向路透社表示，「這個請求來自於大陸官方，因為他們擔憂《紐約時報》會讓中國的讀者群接觸各種「獨立」的新聞，我們已經向蘋果公司提出申訴並請他們考慮恢復上架。」對於《紐約時報》的申訴，蘋果官方則回應，「我方早已多次通知該軟體內容有侵犯當地法規的疑慮。」

由於大陸官方抗議，中國區的蘋果app商店短時間恐無法下載《紐約時報》。（達志影像/Shutterstock）

《紐約時報》對於中國新聞與專題報導的嗆辣程度，經常讓他們成為大陸官方封鎖和批評的對象。2012年更因為對前國務總理溫家寶家庭在海外的財富系列報導，讓《紐約時報》官網遭到大陸官方的封鎖。近年來在手機、平板電腦等電子產品興起後，為攻佔眾多閱讀人口的中國市場，《紐約時報》順勢推出簡體與繁體中文版本的軟體和網站，以各種切中要害或遊走大陸官方禁忌的灰色邊緣主題為主，成功吸引不少焦點。

這次遭下架的理由雖不令外界感到意外，但《紐約時報》對此卻相當不滿，發言人莫菲表示如果像《華爾街週刊》（The Wall Street Journal）與《金融時報》（The Financial Times）等也有中文版的國際媒體都未被下架，為何唯獨《紐約時報》受害？

(中時電子報)