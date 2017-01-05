瞎扯雪茄摻有威士忌 酒駕男難逃刑責
曾有酒駕紀錄的羅姓男子，去年又酒後騎機車被逮，台北地院審理時，竟向法官瞎扯沒喝酒，辯稱因為抽有摻威士忌的雪茄，影響酒測結果。法官調閱臨檢光碟，發現羅曾回答警察早上喝的酒，認定他臨訟狡辯卸責，依公共危險罪判羅有期徒刑4月，可易科罰金12萬元。
羅姓男子去年6月21日傍晚酒後騎車，行經台北市信義路、松智路口被員警攔下，經酒測測得酒精濃度每公升0.31毫克，移送檢方起訴。
北院開庭時，羅否認酒駕，向法官辯稱抽了摻有威士忌的雪茄導致，還質疑員警施測時沒讓他漱口、酒測器沒有歸零。為了查清事實，法官勘驗攔檢現場蒐證光碟，顯示當時警察攔檢羅男時，先問「喝什麼酒？」羅回答「沒喝」，警察進一步追問「中午喝的是不是？」羅就回答「應該早上吧」，警察再問「喝啤酒還是阿比」，羅又回答「應該是吧。」
法官因而認為，羅被攔檢前有喝酒，否則不會在被查獲的第一時間，作出不利自己的回覆，還在酒測單上簽名，認定羅怕被處罰，才更改口供，所辯不能採信，依酒駕公共危險罪判羅4月徒刑，可易科罰金。
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(中時)
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