陸媒：大陸將改革軍隊規模和力量編成
據說，中國大陸解放軍在去年作出重大改革後，今年將展開另一輪改革，重點是軍隊的規模結構和力量編成。
南方日報今天刊登報導，回顧了大陸過去一年的軍改，以及分析新一輪軍改動向。
報導表示，過去一年多來，中央軍事委員會連續推出系列重大改革舉措，軍隊「脖子以上」重塑初見成效。
所謂的「脖子以上」，是指軍隊的領導機構。
報導指出，過去一年，解放軍陸軍領導機構、火箭軍、戰略支援部隊相繼成立；軍委機關由4個總部改為15個職能部門；7大軍區調整劃設為5大戰區等。
在上述改革後，2016年12月2日至3日，中央軍委軍隊規模結構和力量編成改革工作會議召開，中央軍委主席習近平在會上說，「軍隊規模結構和力量編成改革是深化國防和軍隊改革的重要組成部分……」
對此，報導引述分析指出，這次會議的召開，標誌解放軍在「脖子以上」重構再造初見成效的基礎上，「脖子以下」─軍隊規模結構和力量編成改革─的號角即將吹響。
據報導，新一輪的軍改總體思路包括按照調整優化結構、發展新型力量、理順重大比例關係、壓減數量規模的要求。
同時，要推動解放軍由數量規模型向品質效能型、由人力密集型向科技密集型轉變；部隊編成向充實、合成、多能、靈活方向發展；構建能夠打贏資訊化戰爭、有效履行使命任務的「中國特色現代軍事力量體系」。1060105
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。