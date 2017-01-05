陸媒：大陸將改革軍隊規模和力量編成

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據說，中國大陸解放軍在去年作出重大改革後，今年將展開另一輪改革，重點是軍隊的規模結構和力量編成。

南方日報今天刊登報導，回顧了大陸過去一年的軍改，以及分析新一輪軍改動向。

報導表示，過去一年多來，中央軍事委員會連續推出系列重大改革舉措，軍隊「脖子以上」重塑初見成效。

所謂的「脖子以上」，是指軍隊的領導機構。

報導指出，過去一年，解放軍陸軍領導機構、火箭軍、戰略支援部隊相繼成立；軍委機關由4個總部改為15個職能部門；7大軍區調整劃設為5大戰區等。

在上述改革後，2016年12月2日至3日，中央軍委軍隊規模結構和力量編成改革工作會議召開，中央軍委主席習近平在會上說，「軍隊規模結構和力量編成改革是深化國防和軍隊改革的重要組成部分……」

對此，報導引述分析指出，這次會議的召開，標誌解放軍在「脖子以上」重構再造初見成效的基礎上，「脖子以下」─軍隊規模結構和力量編成改革─的號角即將吹響。

據報導，新一輪的軍改總體思路包括按照調整優化結構、發展新型力量、理順重大比例關係、壓減數量規模的要求。

同時，要推動解放軍由數量規模型向品質效能型、由人力密集型向科技密集型轉變；部隊編成向充實、合成、多能、靈活方向發展；構建能夠打贏資訊化戰爭、有效履行使命任務的「中國特色現代軍事力量體系」。1060105

(中央社)