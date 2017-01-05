尋找認同與存在感 離開彼地紐約首映

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入圍馬賽影展國際競賽的台日合拍片「離開彼地」（Out There），美國首映1月7日在紐約動態影像博物館放映。（紐約台北文化中心提供）中央社記者黃兆平紐約傳真 106年1月5日

入圍馬賽影展國際競賽的台日合拍片「離開彼地」（Out There），美國首映將於7日在紐約動態影像博物館舉行。日籍導演伊藤丈紘和台灣演員馬君馳將與觀眾分享拍片經驗。

劇情長片「離開彼地」取景於東京、台北，描述在台日兩塊土地生活的人，在過去和現在時間交會中產生的可能性和喪失感。獲選2016年法國馬賽影展國際競賽唯一入圍東亞片。

本片由日本獨立電影導演伊藤丈紘執導、台灣攝影師馬君馳擔綱主演。馬君馳為台灣新竹人，畢業於東京綜合攝影學校，2013年起與伊藤丈紘共同策劃、編劇「離開彼地」，並擔任演員。

馬君馳在片中飾演旅居日本的台灣演員，遊走台北與東京街頭，尋找家的認同與人的存在感，愛上日本女孩後，陷入返回故鄉台灣或定居東京之間的兩難抉擇。

「離開彼地」接連入圍法國馬賽影展、義大利都靈影展，融合紀錄片與劇情片的獨特影像敘事更受到紐約動態影像博物館（MoMI）策展主任史瓦茲（David Schwartz）青睞，選為今年「First Look影展」美國首映。

「First Look影展」側重放映國際影壇具原創電影語彙，包括錄像創作、實驗性質等勇於嘗試各種藝術形式的新電影，向來是紐約動態影像博物館年度重要電影專題之一。

本片7日下午4時在動態影像博物館（Museum of the Moving Image, MoMI）進行美國唯一1場放映，殊為難得，由駐紐約經文處台北文化中心贊助支持。1060105

(中央社)