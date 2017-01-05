綠委：政府推自由軟體 可年省21億經費

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民主進步黨籍立法委員黃偉哲（右2）5日表示，各國政府已陸續推動開放文檔格式（ODF）取代私有專利檔案格式。據國發會報告若選擇自由軟體，每年可節省經費約新台幣21億1300萬。中央社記者陳俊華攝 106年1月5日

民主進步黨籍立法委員黃偉哲今天表示，各國政府已陸續推動開放文檔格式（ODF）取代私有專利檔案格式。據國發會報告若選擇自由軟體，每年可節省經費約新台幣21億1300萬。

黃偉哲上午在立法院舉行記者會表示，ODF也就是自由軟體，世界各國已相繼從2007年起引進ODF官方文件標準，包括日本、英國以及歐盟國家都以自由軟體做文書處理。

黃偉哲說，以ODF取代私有專利檔案格式，可擴大使用者基礎，目前政府卻仍以商用付費的「Microsoft Office」為主，他認為政府應持續推動自由軟體普及化，促使跨機關、跨系統資料流通，兼顧不同社群使用者需由、與國際間交換文件等。

黃偉哲表示，國家發展委員會自2015年6月起推動ODF，目前已有初步成效，行政院各級機關電腦安裝可編輯ODF，行政院各級機關電腦安裝可編輯文書軟體執行率平均為58.45%；國發會2014年研析報告也指出，若選擇自由軟體或合適的文書軟體，每年將可節省經費約新台幣21億1300萬元。

出席記者會的國發會資訊管理處高級分析師王誠明說，去年起推動ODF為標準格式的實施計畫，行政院各級機關安裝可編輯ODF文書軟體執行率達58%，將持續推動。

經濟部工業局電子資訊組副組長謝戎峰表示，工業局網站已把ODF相關軟體上架，並進行初階、進階文書簡報製作課程，統計去年已有370多萬人受訓。1060105

(中央社)