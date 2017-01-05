拔車牌騎車裝問路 陳嫌搶菜籃族大媽落網
台南市12月起接連發生搶奪案，3日上午10時許陳姓嫌犯騎車在北區林森路三段向一位騎車正往菜市場買菜的蘇姓大媽假藉問路，瞬間搶走放在前面車籃內的皮包逃逸。警方連夜調閱監視器，4日下午將陳嫌逮捕，他供稱缺錢買民生用品犯案。
年關將屆，毒蟲蠢蠢欲動購毒過節，33歲陳嫌3日騎著向親戚借來的機車，拔掉車牌，在林森路三段巷子內尋找下手目標，看見50幾歲的蘇姓婦人將皮包放在車前籃子內，於是騎車驅前靠近，假裝問路「請問中華路怎麼走？」卻迅雷不及掩耳伸手拿走籃內的皮包，加速逃逸。
蘇婦正要去菜市場買菜，被突如其來搶劫下一大跳，驚愕莫名，眼睜睜看歹徒逃掉，只好報警。
陳嫌得手後，先丟棄皮包內的證件，將機車騎回永康區復國二路住處附近停放，再掛回車牌，以為天衣無縫，放心的把皮包內2000元現金立刻花用殆盡。但警方已經循線查獲機車，暗中在門外埋伏，不動聲色等他出現。
陳嫌4日下午被友人騎車載送回家，埋伏警方立刻上前將他逮捕，他俯首認罪，供稱年關將屆，缺錢買民生用品，才會下手行搶，但警方查知他有毒品前科，懷疑他搶劫買毒，依照搶奪罪嫌將他移送台南地檢署偵辦。
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(中時)
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