好暖心! 佛光山贈千碗臘八粥給台南市府
每年農曆臘月初八俗稱臘八節，佛光山千名志工都會製作數十萬碗熱呼呼的臘八粥贈送社會各界。今年也不例外，趁著節日到來，南台別院住持滿舟法師帶著眾志工，送製作1000碗粥贈給市府員工，員工喝完後，感謝道:「身體與心裡都暖呼呼」。
台南市許多區里住戶近日都收到熱騰騰的臘八粥，許多人還不知道是從哪裡送來。台南市政府員工5日則是第6年品嘗到臘八粥的好味，今年佛光山準備上千碗給永華市府大樓內員工分享，由南台別院代表出席，祝福台南市政通人和。
滿舟法師稱臘月初八是釋迦牟尼修道成佛的日子，後世民眾在這天用米與果煮粥供佛，以此布施眾生，每碗粥內含10幾種米、果，從中體驗佛法包容的精神。因臘月也代表歲末來臨，同時也祈求豐收吉祥，如同於華人的感恩節。
台南市政府秘書長李孟諺出席儀式，代表市府接受贈與，他表示台灣社會需要佛法教化，社會才能更祥和；台南市議員林美燕也出席現場，稱讚一碗粥代表很多人的關懷與愛心，就像散播福份與愛，她也承諾會帶其中100碗粥分享給議會同仁。
永華市政中心二樓廣場堆著1000碗臘八粥，有如一道小牆，各單位員工上午10時許就陸續來取用，有員工喝完粥，大讚冬天喝熱粥，身心暖呼呼。
(中時)
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