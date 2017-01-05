台中天空霧茫茫 市府通知台電降載
台中市的天空今天一早就霧茫茫，有9個測站出現紫色非常不良等級，台中市政府啟動緊急應變措施，加強稽查不當空氣汙染排放外，並通知台電進行火力發電廠降載程序。
台中市環保局表示，中南部地區今明兩日受大氣擴散不佳影響，空氣品質易不良，上午8時已有5測站達紅色不良等級，9測站達紫色非常不良等級，到近午時還有1測站紫爆及8測站紅色。
環保局說，依台中市即時空氣品質資料顯示，上午8時大甲、東大、太平等5測站達紅色不良等級，沙鹿、忠明、西屯、文山等9測站達紫色非常不良等級，立即啟動應變措施。
環保局指出，除加強稽查不當空氣汙染排放及空汙防制設備、加強道路洗掃街作業抑制道路揚塵等工作，並通知台電進行火力發電廠降載程序。呼籲民眾儘量避免劇烈戶外活動並配戴口罩，做好自我防護。
此外，市府也查核營建工地空氣汙染防制措施操作狀況，提高灑水頻率；加強稽查砂石廠，落實場內裸露區域粒狀汙染物的防制，及運輸車輛離開砂石廠前清洗車體及輪胎避免汙染聯外道路，避免空氣品質再度惡化。1060105
(中央社)
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