一例一休 高市客運業擬停駛5路線
一例一休上路，高雄市客運業者大喊吃不消，業者不僅調整班表、班距，還擬停駛5條路線，市府交通局緊急協調。
一例一休的衝擊，交通業者影響最大，高雄捷運公司處長石耀誠今天說，高捷會克服問題，調度人力，維持不變的服務品質，公司已召募了備援人力因應，估計1年增加的營運成本約新台幣1600萬元以上。
高雄客運營運路線遍及台南及高雄，總經理李宗熹估計1年的人事成本約增加5000萬元、港都客運估計也要增加2000萬元。
東南客運高雄副站長謝三元指出，公司努力召募駕駛，但是約30名的缺口無法補足，公司打算停駛5條路線，否則人力也難以支應。
面對客運業經營人力吃緊的問題，市府交通局已經和業者協調，希望維持原來的營運模式，以免衝擊消費者的權益。
不過業者的人力荒問題還是無法解決，3家客運業計總人事缺口至少要補足150人才足以維持現況；至於全市7家客運工會總計駕駛的需求量逾200人。
據了解，客運業者向交通局爭取增加里程數補貼款，盼從現行每公里40元的標準調為44元，才符營運成本。1060105
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。