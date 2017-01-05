一例一休 高市客運業擬停駛5路線

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一例一休上路，高雄市客運業者大喊吃不消，業者不僅調整班表、班距，還擬停駛5條路線，市府交通局緊急協調。

一例一休的衝擊，交通業者影響最大，高雄捷運公司處長石耀誠今天說，高捷會克服問題，調度人力，維持不變的服務品質，公司已召募了備援人力因應，估計1年增加的營運成本約新台幣1600萬元以上。

高雄客運營運路線遍及台南及高雄，總經理李宗熹估計1年的人事成本約增加5000萬元、港都客運估計也要增加2000萬元。

東南客運高雄副站長謝三元指出，公司努力召募駕駛，但是約30名的缺口無法補足，公司打算停駛5條路線，否則人力也難以支應。

面對客運業經營人力吃緊的問題，市府交通局已經和業者協調，希望維持原來的營運模式，以免衝擊消費者的權益。

不過業者的人力荒問題還是無法解決，3家客運業計總人事缺口至少要補足150人才足以維持現況；至於全市7家客運工會總計駕駛的需求量逾200人。

據了解，客運業者向交通局爭取增加里程數補貼款，盼從現行每公里40元的標準調為44元，才符營運成本。1060105

(中央社)