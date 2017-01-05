疑喝花酒收回扣 宜蘭大同鄉長涉貪遭訴

宜蘭縣大同鄉長陳成功疑似接受工程承包商不當回扣，還涉嫌喝花酒，遭檢方依涉嫌違反貪污治罪條例起訴。

宜蘭地方法院檢察署今天公布的起訴書指出，1名翁姓承包商於民國103年承攬大同鄉內一項改善工程時，招待鄉公所相關承辦人員到有女陪侍的KTV喝花酒，連陳成功也疑似在喝花酒名單中。席間，每人還收受翁男各新台幣1萬元的賄賂，之後公所沒有確實驗收工程，讓翁姓承包商順利過關。

在同年度，公所辦理另一項災害搶救開口契約標案時，相關承辦人員也涉嫌向某承包商洩漏底標，協助廠商順利得標，明顯有圖利行為。

此外，陳成功還以贊助選舉經費為由，收受翁姓承包商新台幣20萬元回扣，陳成功坦承確有此事。全案經檢方偵結後，將陳成功依涉嫌違反貪污治罪條例起訴。1060105

(中央社)