立院下午起開臨時會 只處理3案

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立法院今天上午舉行全院委員談話會，下午將開臨時會，而臨時會開到20日，僅處理106年度中央政府總預算案、電業法與長期照顧服務法部分條文修正草案。

此外，攸關當沖證交稅率減半的證券交易稅條例第2條之2修正草案與都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例草案不在臨時會處理，新會期2月17日開議，考試院副院長人事同意權待新會期開議後處理。

蘇嘉全上午二度召集朝野立法院黨團協商有關臨時會相關事宜，依協商結論，2月17日邀行政院長率各部會首長列席報告施政方針及施政報告並備詢；2月1日新會期立法委員辦理報到後，各黨團同意2月17日開議後，就處理考試院副院長人事同意權案。1060105

(中央社)