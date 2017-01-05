耗時2年調研 霧峰林家草厝修復動土

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台中市長林佳龍（左4）與林家後代、地方民代，在特製草磚上書寫「起家」字樣，象徵林家草厝修復動工。（林欣儀攝）

建築師曹羅羿向台中市長林佳龍（中）等人解說未來林家草厝的修復工法與完工後風貌。（林欣儀攝）

展現台中文化城的風華與特色，台中市政府爭取文化部經費，中央、地方合力投入1億2千多萬修復國定古蹟「霧峰林家草厝」，因這座三合院曾遭受嚴重毀損，光是調查研究就耗費2年才完成，終於獲核定、5日正式動工，預計3年後完工。

台中市長林佳龍、文化局長王志誠、明台高中董事長林芳(女吳)及多位林家宗親、地方民代，分別在特製草磚上書寫「起家」字樣，象徵霧峰林家草厝邁進修復階段。

「城市是文化的容器，文化是城市的靈魂！」林佳龍指出，台中古稱文化城，與林家有很大關係，而草厝是霧峰林家的「起家厝」，林家自此開枝散葉，其意義非凡，台中市對歷史建築、古蹟修復不遺餘力，盼透過傳統工法修復林家草厝，期待它風華再現。

建築師曹羅羿表示，林家草厝的正身早在60年前倒塌，兩側護龍也於九二一地震時毀損殆盡，該片土地宛如棄土、木材堆置場，要恢復原本樣貌，難度很高，但歷經2年調查研究，透過耆老口述、僅存的幾張老照片與電腦復原技術、人工挖掘考察等方式，宛如考古般，終於重塑其1930年代的風貌。

曹羅羿強調，修復完成後的林家草厝將呈現正身茅草屋頂的古早味，雙側護龍的屋頂則是台灣瓦。林本堂股份有限公司總經理林俊明則說，修復後的古厝將與下厝宮保第、大花廳串聯，未來盼以國際級方式開放古蹟。

(中時)