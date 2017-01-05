高雄市區監理所週一延長服務至夜間7點
高雄市區監理所自今年元月9日起開辦車輛及駕照異動登記週一夜間門市，讓平日忙於工作的您，可利用下班後辦理行照及駕照補發或變更地址等異動登記。
監理所冬所長提醒大家，辦理駕照或汽機車異動應備證件一定要帶齊，還有涉及違規罰鍰、牌照稅與燃料費繳納、出廠5年以上機車與10年以上汽車過戶前應先辦理車輛檢驗，或是動保設定或塗銷等相關作業，民眾可先來電洽詢或至監理所網站查詢。
夜間門市服務時間為每週一下午5時至7時，應備證件及相關作業說明資料公布於「高雄市區監理所網頁-車輛專區-汽機車牌照、駕駛人專區 - 駕照管理」，洽詢電話：07-3613161分機213、279。
(中時)
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