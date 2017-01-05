真愛台灣路跑新北場及高雄場 報名

我要評比

由宜蘭食品、旺旺中時媒體集團及林義傑團隊。共同舉辦的「真愛台灣即刻形動」路跑活動開始報名了。

賽事主要分為新北場、高雄場及學生組，其中新北場4/23日在三重幸福水漾公園起跑，高雄場於4/29日高雄夢時代鳴槍。

主辦單位宜蘭食品表示，活動除參賽禮及完賽禮的CP質破表，抽獎贈品更是豐富，歡迎北、高地區愛好路跑的朋友們共襄盛舉，活動報名將於3/5日截止，詳情請上依貝特報名網或撥打0800-033-088專線洽詢。

(中時)