勞動部YS本週六日邀你聆聽開創新局

勞動部高屏澎東分署青年職涯發展中心1月活動海報。（吳江泉翻攝）

開春之際，勞動部高屏澎東分署青年職涯發展中心(YS)為陪伴青年朋友找出自己的職涯新契機，在本週六(1/7)及週日(1/8)下午接連舉辦兩場「跨域創新」職涯講座，邀請兩位專注、堅持的青年創業家黃世華、胡庭碩和青年學子面對面互動。

擲骰子的環島旅行，將桌上遊戲變成實體「火車大富翁」的旅行方式，你敢嚐試嗎?旅行體驗師黃世華將分享他如何運用社群人脈網絡「玩」出創新事業，玩出自己的工作室、玩出一家要參加還得抽籤的旅行社。高三那年因為罹患肌肉萎縮症而被醫生宣判要坐輪椅一輩子，但胡庭碩為了爭一口氣而考上台大法律系，更不因行動障礙自我侷限，反而與夥伴創辦「坪林街左邊」，帶領青年用熱情走入台灣農村文化，傳遞社會創新理念，來聽胡庭碩如何用熱情解凍生命逆境的故事。

在YS的邀請下，兩位保持專注、堅持態度的青年創業家將透過專題講座激勵青年，歡迎有興趣的青年學子於本週六(1/7)及本週日(1/8)的下午1時30分至4時30分在YS(高雄市前金區五福三路21號8樓)共同參與，活動訊息請逕上勞動部高屏澎東分署青年職涯發展中心官網或電洽07-2313232查詢。

(中時)