兩岸關係 總統：不屈服壓力不走對抗老路

總統蔡英文今天表示，這段期間台灣人感受到北京當局正一步步地走回老路，政府致力維持兩岸和平穩定的承諾與善意不變，在兩岸關係上，台灣不會屈服於壓力，也不會走回對抗的老路。

蔡總統今天上午在總統府接見美國哈佛大學費正清中心「兩岸事務訪問團」一行人。蔡總統致詞時表示，今天到訪的訪賓都是亞洲和兩岸議題研究的重量級學者專家，長期關注台灣、美國及中國三邊關係的發展，而且在三地訪談、觀察和蹲點，對於近來的兩岸關係發展都十分關切。

蔡總統指出，費正清中心去年11月也曾針對台灣政治、兩岸關係、亞洲經濟以及台美關係等專題舉辦研討會，相信大家的寶貴意見可以做為台灣未來的參考。

蔡總統指出，520以來，台灣致力維繫兩岸和平穩定關係，也向對岸持續釋出善意，期盼透過雙方良性互動，逐步化解對立和分歧；不過，這段時間發生一些事情，讓台灣人民普遍感受到北京當局正一步步地走回老路。

蔡總統重申：「我們的承諾不變、善意不變，但是我們不會屈服於壓力，也不會走回對抗的老路。」

在台美關係方面，蔡總統強調，美國是台灣最重要的安全和經濟夥伴，雙方將持續保持緊密友好的關係，相信美國政府及國會將持續信守台灣關係法和六項保證，履行對台灣的安全承諾；台灣也會善盡和平的堅定維護者及積極溝通者的角色，與美國及其他區域國家合作，一起促進區域和平、穩定及繁榮。

訪賓有費正清中心台灣研究小組召集人戈迪溫（Steven Goldstein）、波士頓大學國際關係暨政治系教授傅士卓（Joseph Fewsmith）、波士頓學院政治系教授陸伯彬（Robert Ross）、史汀生中心東亞計畫主任容安瀾（Alan Romberg）。

此外還有德國Gottingen大學訪問教授康琳娜（Alanna Krolikowski）及中研院政治學研究所助理研究員古大牛（Daniel Koss）。1060105

(中央社)