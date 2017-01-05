美官稱握確證 俄駭客竊民主黨電郵外洩

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美國3名官員今天表示，去年11月總統大選後，美國情報單位已取得所謂的確證指出，俄羅斯駭入民主黨全國委員會竊取電郵資料，並透過第三方洩密給「維基解密」（WikiLeaks）。

路透社報導，美國官員數月前已推斷，俄國情報單位指示這波駭客攻擊，但還不太能證實，俄方也曾操控洩露有損民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）選情的資訊。

這項額外情報浮上檯面的時間點相當重要，因為美國總統歐巴馬面臨自家民主黨批評聲浪，何以他的政府花了數月才回應這波網路攻擊。美國聯邦參眾兩院領袖，包括共和黨要角先前也呼籲展開調查。

美國總統當選人川普曾質疑美國情報單位的推論。情報單位稱俄方企圖幫助川普勝選而損及希拉蕊．柯林頓選情，不過俄國否認這項指控。

美國官員表示，情報單位排定明天就駭客攻擊事件向歐巴馬報告，川普則排定6日，不過報告內容迄今仍在討論中。

官員說，這項大選後發現的情報，讓歐巴馬政府更確信俄國政府充分參與駭客攻擊與洩密一事。美國情報單位去年10月7日僅表示「相信」俄國操縱駭客攻擊。（譯者：中央社周莉芳）1060105

(中央社)