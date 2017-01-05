美官稱握確證 俄駭客竊民主黨電郵外洩
美國3名官員今天表示，去年11月總統大選後，美國情報單位已取得所謂的確證指出，俄羅斯駭入民主黨全國委員會竊取電郵資料，並透過第三方洩密給「維基解密」（WikiLeaks）。
路透社報導，美國官員數月前已推斷，俄國情報單位指示這波駭客攻擊，但還不太能證實，俄方也曾操控洩露有損民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）選情的資訊。
這項額外情報浮上檯面的時間點相當重要，因為美國總統歐巴馬面臨自家民主黨批評聲浪，何以他的政府花了數月才回應這波網路攻擊。美國聯邦參眾兩院領袖，包括共和黨要角先前也呼籲展開調查。
美國總統當選人川普曾質疑美國情報單位的推論。情報單位稱俄方企圖幫助川普勝選而損及希拉蕊．柯林頓選情，不過俄國否認這項指控。
美國官員表示，情報單位排定明天就駭客攻擊事件向歐巴馬報告，川普則排定6日，不過報告內容迄今仍在討論中。
官員說，這項大選後發現的情報，讓歐巴馬政府更確信俄國政府充分參與駭客攻擊與洩密一事。美國情報單位去年10月7日僅表示「相信」俄國操縱駭客攻擊。（譯者：中央社周莉芳）1060105
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。