台灣國際蘭展 四大館3月登場
2017台灣國際蘭展將於3月4日到13日在台南市後壁區台灣蘭花生技園區登場，規劃四大展館及一系列活動，盼讓台南繼續成為國際花卉市場的焦點。
蘭展執行單位財團法人成大研究發展基金今天公布，2017台灣國際蘭展以「DISCOVER SUSTAINABLE ORCHIDS 台南台蘭‧生生不息」為主題，規劃爭奇館、鬥豔館、幸福館、未來館等四大展館；置入水綠‧生態、科技‧智慧、生命‧蘭坊、探索‧感動等四大核心及一系列精采活動。
主辦單位指出，此次的國際蘭展研討會配合蘭展主題，要發掘更多蘭花藥用的價值；國際論壇也關注在面對極端氣候變化下，探討蘭花產業該如何因應。期待透過國內外專家學者及業者的參與，從了解蘭花的先天優勢，到如何育種、如何栽培及應用等等，尋找蘭花永續經營之路。
主辦單位指出，2017台灣國際蘭展將以3月1日、2日的蘭花競賽揭開序幕；2日迎賓晚宴，3日開幕，舉辦內覽會、商務洽談及國際論壇。4日至13日開放參觀。1060105
(中央社)
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