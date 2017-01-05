談大陸打壓 蔡英文：台灣不會屈服壓力

總統蔡英文(右)接見美國哈佛大學費正清中心「兩岸事務訪問團」。(總統府提供)

蔡英文總統。（姚志平攝）

蔡英文總統今（5）日上午接見美國哈佛大學費正清中心「兩岸事務訪問團」一行，代表政府與人民對訪賓來訪表達誠摰歡迎之意，同時重申政府致力維持兩岸和平穩定的承諾與善意不變，在處理兩岸關係上，臺灣不會屈服於壓力，也不會走回對抗的老路。

總統致詞時表示，今天到訪的訪賓都是亞洲和兩岸議題研究的重量級學者專家，長期關注臺灣、美國及中國三邊關係的發展，而且在三地訪談、觀察和蹲點，對於近來的兩岸關係發展都十分關切，費正清中心去(106)年11月也曾針對臺灣政治、兩岸關係、亞洲經濟以及臺美關係等專題舉辦研討會，相信大家的寶貴意見可以做為我們未來的參考。

總統指出，520以來，臺灣致力維繫兩岸和平穩定關係，也向對岸持續釋出善意，期盼透過雙方良性互動，逐步化解對立和分歧。不過，這段時間發生一些事情，讓臺灣人民普遍感受到北京當局正一步步地走回老路。對此，總統重申，我們的承諾不變、善意不變，但是我們不會屈服於壓力，也不會走回對抗的老路。

在臺美關係方面，總統強調，美國是臺灣最重要的安全和經濟夥伴，我們將持續保持緊密友好的關係，相信美國政府及國會將持續信守《臺灣關係法》和「六項保證」，履行對臺灣的安全承諾。我國也會善盡和平的堅定維護者及積極溝通者的角色，與美國及其他區域國家合作，一起促進區域和平、穩定及繁榮。

訪賓一行包括哈佛大學費正清中心臺灣研究小組召集人戈迪温博士(Steven Goldstein)、波士頓大學國際關係暨政治系教授傅士卓 (Joseph Fewsmith)、波士頓學院政治系教授陸伯彬 (Robert Ross)、史汀生中心東亞計畫主任容安瀾 (Alan Romberg)、德國Göttingen大學訪問教授康琳娜(Alanna Krolikowski)，以及中研院政治學研究所助理研究員古大牛(Daniel Koss)，由外交部次長李澄然陪同，前來總統府晉見總統。

(工商)