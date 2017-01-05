我要評比

阿嬤誤認拿到假鈔 警護送至銀行換鈔。（吳江泉翻攝）

93歲張姓阿嬤拿著千元大鈔到超商欲購買商品，但店員不收，阿嬤以為該千元大鈔為假鈔，於是請求警方協助，高雄市警苓雅分局三多路派出所警員呂秉修、役男鄭皓中據報趕往三多、福海路口協助處理。

警方到達查看後，原來是鈔票太過破損導致店員無法辨認，於是警方載送張姓阿嬤至台灣銀行確認，台灣銀行確認該鈔票為真鈔，並依據面值更換新鈔予張姓阿嬤。

張姓阿嬤此時鬆了好大一口氣，並表示以為拿到假鈔擔心要去坐牢，非常感謝警方的熱心協助。

(中時)