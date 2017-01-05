對戰Master輸了 紅面棋王：享受新圍棋
「噹噹噹~沒錯!Master就是AlphaGo加強版!雖然輸了，但絕對是一個特別的經驗，也試了我超想下的下法!」台灣紅面棋王周俊勳昨天也和Master對戰一番，享受新圍棋，今天在臉書發文並PO上直播，讓棋友一睹Master的威力。
近日在圍棋界掀起一陣旋風的神秘棋手Master，昨日晚間在網路平台與中國大陸好手常昊對陣，Master執白子在第178手獲勝。在一天連勝台灣周俊勳、中國聶衛平與常昊等，寫下60勝不敗戰績。
Master從去年12月29日在中國圍棋網站出現之後，如旋風般席捲中、日、韓、台各國高手，包括世界排名第一的中國柯潔、南韓第一人朴廷桓、史上第一個同時擁有日本7大頭銜的井山裕太、台灣紅面棋王周俊勳等，都是Master的手下敗將。
周俊勳昨晚在臉書直播了和Master對戰過程，還發文說「首次和大師學習（master）開心的享受新圍棋」。今天上午再度發文說，Master就是AlphaGo加強版!他雖然輸了，但絕對是一個特別的經驗，也試了他超想下的下法。1060105
(中央社)
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