北農揚言春節前怠工 北市喊話籲取消

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台北農產公司不滿遭調漲使用費至15%，揚言春節前怠工。台北市市場處認為北農為公共事業，不應以營利為目的，且調漲費用影響北農員工生計，應有誤解，呼籲取消怠工計劃。

北市府將北農批發市場、停車場及冷藏庫使用費從10％調漲到15％，農產企業工會上午在農產運銷公司行政大樓舉行記者會表示，北市在完全沒告知、協商情形下倉促調漲，影響員工生計，不排除春節前怠工3天。

市場處批發市場管理科回應，農產品批發市場為公用事業，公司經營不應以營利為目的。

市場處指出，北市未來將投入新台幣150億元進行第一果菜及漁類批發市場改建，在北農近年來持續保持盈餘的情況下，依據農產品市場交易法等規定，將第一果菜批發市場使用費調高至15%。

市場處表示，北農工會認為調漲使用費將嚴重影響員工生計，應有誤解。呼籲應持續為果菜批發交易業務努力，取消春節怠工計劃。

市場處強調，北農經營的場地、設施均為北市提供，這次調高使用費，北農在正常營運下每年仍會有合理盈餘，對所有股東、供銷雙方的權益及公司員工工作權、薪資及年終考績獎金皆無影響。1060105

(中央社)