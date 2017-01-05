最強台灣夜市小吃 鹽酥雞打敗雞排珍奶

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大型旅遊網站易遊網日前舉辦「最強台灣夜市小吃 你愛哪一味」調查，結果鹽酥雞奪冠，打敗聞名海外的台灣代表小吃-雞排和珍珠奶茶。

台灣曾獲CNN「全球十大最佳美食旅遊點」的榮耀，光是在夜市，就能一次品嚐到數十種台灣道地小吃。

易遊網日前舉辦「最強台灣夜市小吃 你愛哪一味」調查，今天公布結果，鹽酥雞打敗聞名海外的台灣代表小吃-雞排、珍珠奶茶，風光奪冠。

根據易遊網的調查，油炸物的酥脆口感，最令人難以抵擋，在網友票選的前10名中，就佔了4項，包括前2名的鹽酥雞、雞排和第5名的臭豆腐、第10名的地瓜球。

蚵仔煎和蚵仔大腸麵線分別獲得第4名與第8名，大腸包小腸排名第9。

甜品類來看，珍珠奶茶仍是網友們的最愛，排名第3，木瓜牛奶、芒果冰分別獲得6、7名。

有趣的是香甜Q脆的地瓜球，跌破眼鏡擠進前10榜單，易遊網相信有潛力成為下一個征服老外的台灣銅板美食。1060105

(中央社)