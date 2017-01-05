川普就任 台韓恐入列貨幣操縱國
美國總統當選人川普（Donald Trump）即將宣誓就職之際，根據南韓官方智庫的最新報告，台灣與南韓可能今年上半年遭美國鎖定，列入貨幣操縱國。
彭博報導，去年10月，南韓與中國大陸、日本、德國、台灣與瑞士，因符合3項評判條件中的兩項，遭列入貨幣操縱國觀察名單。
南韓智庫擔憂，美國可能調整評判標準，讓川普得以兌現承諾，於就任百日內，將大陸列為貨幣操縱國，而這樣的調整，恐怕也會波及南韓。
當前川普對南韓大多聚焦於美、韓自由貿易協定，及協定對美國赤字的影響有多大。然而，南韓對外經濟政策研究院（KIEP）昨天發表報告，警告評判條件的改變，可能導致南韓有「很高的機會」被列為貨幣操縱國。
KIEP還指出，美國恐怕會在中國大陸之前，先鎖定台灣與南韓等小型經濟體。
隸屬南韓外務部的外交安保研究院上個月也警告，南韓可能在2017年上半年被列入貨幣操縱國，並建議南韓政府極力說服美國官員，南韓的出口競爭力並非仰賴匯率。（譯者：中央社許湘欣）1060105
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。