川普就任 台韓恐入列貨幣操縱國

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美國總統當選人川普（Donald Trump）即將宣誓就職之際，根據南韓官方智庫的最新報告，台灣與南韓可能今年上半年遭美國鎖定，列入貨幣操縱國。

彭博報導，去年10月，南韓與中國大陸、日本、德國、台灣與瑞士，因符合3項評判條件中的兩項，遭列入貨幣操縱國觀察名單。

南韓智庫擔憂，美國可能調整評判標準，讓川普得以兌現承諾，於就任百日內，將大陸列為貨幣操縱國，而這樣的調整，恐怕也會波及南韓。

當前川普對南韓大多聚焦於美、韓自由貿易協定，及協定對美國赤字的影響有多大。然而，南韓對外經濟政策研究院（KIEP）昨天發表報告，警告評判條件的改變，可能導致南韓有「很高的機會」被列為貨幣操縱國。

KIEP還指出，美國恐怕會在中國大陸之前，先鎖定台灣與南韓等小型經濟體。

隸屬南韓外務部的外交安保研究院上個月也警告，南韓可能在2017年上半年被列入貨幣操縱國，並建議南韓政府極力說服美國官員，南韓的出口競爭力並非仰賴匯率。（譯者：中央社許湘欣）1060105

(中央社)