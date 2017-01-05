交通部研究松機遷建 離島立委齊聲反對

藍綠金馬澎立委今天針對交通部日前指示桃機及民航局共同評估松機遷桃機的可行性表示，堅決反對。民進黨立委楊曜指出，身為民進黨立委，對於執政團隊政策的轉彎覺得不可思議。

松山機場遷到桃園際機場曾多次被討論，贊成與反對者各執一詞。交通部日前首次指示桃園機場公司與民航局合作，共同評估松機遷到桃機可行性，預計今年底提出報告。

金馬澎等離島藍綠立委楊鎮浯、陳雪生、楊曜今天在立法院召開「維護離島居民權益，反對廢除松山機場」記者會，交通部則派交通部航政司副司長葉協隆、桃機公司副總經理李建國與會說明。

楊曜表示，松機肩負離島居民的交通醫療經濟面的需求，他身為民進黨立委，對於執政團隊政策的轉彎覺得不可思議。既然現在松機遷移議題不存在，為何這時花錢做可行性評估，引發離島居民恐慌，這難道是執政者應有的做為嗎？

楊鎮浯指出，松機對離島花東的鄉親有運輸、觀光及醫療上的意義。去年光是松山飛金馬澎就有將近200萬人次，是境內空運輸的最大宗旅運輸運量。且松機遷移，對以觀光發展為主軸的離島花東是很大的經濟傷害。若移到桃機，緊急後送的離島就醫者必須增加轉運時間。

陳雪生表示，離島及宜花東立委極力表示反對廢除松機，交通部長賀陳旦日前表示不再談這事，不知為何交通部現在又再談。桃機跟松機有什麼關聯，有出現什麼飛安事故？不曉得交通部在什麼壓力下又重提遷建松機。

葉協隆指出，交通部對離島交通一向重視，沒有預設立場，因為目前社會對這議題都相當關注，其中涉及許多技術層面的課題，包括航管、航廈，需經資料蒐集或分析的作業，才能有更清楚的了解，離島居民的意見會充分納入分析作業中。

桃機公司副總經理李建國說，桃機的綱要計畫就是桃機的建設計畫，每5年例行性的檢討，純粹針對硬體設施進行研究評估，順便也盤點松機，做硬體設施資料的彙整，提供交通部參考。1060105

(中央社)