教長表態反教師延退 工會盼再多爭取
教育部長潘文忠接受媒體專訪，首度表態反對中小學教師退休金請領延後到65歲。但幾個教師工會組織仍不滿意，認為潘文忠從教師出身，應該更瞭解教育現場需求，應再多爭取。
國家年金改革委員會執行長林萬億日前公布的官版方案中，擬將中小學教師年金請領年齡，於107年開始從「75制（年齡加年資達75，例如25歲任教50歲可退休）」一次調高到「80制」，之後逐年調整，最終讓教師跟公務員一致65歲退休。
教育部長潘文忠接受專訪，主張中小學教師和大專教師「切割」，大專教師可比照公務員65歲退休，但中小學教師則不宜。
潘文忠受訪時主張，中小學教師退休應從「75制」逐年延後到「85制」，漸進改革才能達到新陳代謝。他將在本月20日的國是會議上提出建議。
對此，全國教師工會總聯合會（全教總）文宣部主任羅德水表示，潘文忠還是在幫官版背書，換算下來中小學教師還是得到60歲才能退休，不符教學現場需求。
羅德水表示，潘文忠是教師出身，應該最瞭解教學現場狀況，教師60歲才能退休，不符和家長期待，教師本身也沒有足夠的精力去應付教學工作。希望潘文忠再多幫教師爭取。
全國教育產業總工會（全教產）秘書長劉亞平批評潘文忠「貓哭耗子假慈悲，火車過了才在吠」，早就該在年改會為教師說話。按照官版是「斷崖式」改革，他們算過會有整整10年，沒有一位教師可以退休，使教育一灘死水。
劉亞平建議採溫和漸進改革，讓中小學教師退休年齡延後到55歲。但現職教師當初簽約時就是說好50歲退休，應受到保障，從新進教師開始漸進延後到55歲才合理，如此一來也有助於教學現場新陳代謝。1060105
(中央社)
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