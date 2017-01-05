諾魯總統感謝中華民國援助
太平洋地區網路新聞Loop ，5日以諾魯總統感謝中華民國又一年之合作（Nauru's President thanks Taiwan for another year of cooperation）為題發布專文，感謝中華民國援助。
專文報導諾魯總統瓦卡（Baron Waqa）感謝中華民國駐諾魯大使周進發推動台諾兩國密切合作關係。
瓦卡稱，台諾兩國友好邦誼在諾魯社會各層面無處不在，台灣以許多方式為諾魯福祉作出貢獻，包括提供援款、台灣獎學金及參與為後代子孫所設立的諾魯信託基金運作。
瓦卡也讚揚定期來諾魯行醫的台中榮民總醫院行動醫療團，在糖尿病、心臟、腎臟、眼科手術與其他特殊領域提供精湛的服務。
最後，瓦卡特別感謝周進發並稱他是「很棒的朋友」、「周進發對諾魯表現出真誠的關懷，並有尊嚴的代表中華民國，周進發對諾魯人民之支持至關重要，並期待新的一年續與中華民國保持密切的關係。」
Loop是在太平洋地區廣為流傳之網路新聞。1060105
(中央社)
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