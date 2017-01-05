劉德立參訪巴拿馬邊境並捐贈兒童玩具

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駐巴拿馬大使劉德立4日應巴國邊境防衛局長Cristian Hayer邀請赴巴國與哥倫比亞邊境之Darien省參訪，並主持援贈Meteti市兒童玩具儀式。

劉德立一行於上午9時許抵達Meteti市，該局邊境基地指揮官Oriel Ortega接待，並在基地舉行台灣捐贈巡邏機車儀式。

劉德立致詞表示，在「三王來朝節」（Dia de losReyes Magos，為天主教節慶，相當於兒童節）前夕，特別代表中華民國政府捐贈Meteti市兒童玩具供歡度佳節。1060105

(中央社)