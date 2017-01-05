陸客來台探親迷途 警熱心助團圓
曹姓大陸籍男子來台找女兒，自行外出後卻迷了路，高雄市警苓雅分局民權路派出所警員陳純志、盧儀庭據報，在三多、廣州街口有迷途老人，警網立即前往查看。
警方到場發現是曹姓大陸籍男子，他表示，來台找女兒，今日自行外出後卻因路不熟不慎迷路，因曹男不記得住址及家人手機號碼，只好四處胡亂尋找，卻發現街道的景象越來越陌生，而曹男沒帶手機，無法連絡家人，眼見天色漸漸昏暗，曹男不知所措，只好求助於附近住戶。
警方了解後，先將曹男帶返所，以警政系統查詢戶役政資料，終於聯繫到曹男女兒(住廣東二街)，並通知曹女至所將父親帶返家團圓，兩人非常感謝警方的協助，曹男亦對台灣警察熱情協助及效率印象深刻，讚揚台灣充滿人情味。
面對越來越多的大陸民眾來台旅遊，高雄市警方除了展現友善城市精神，讓警方積極服務的精神讓旅遊的民眾留下深刻印象，感受到台灣人熱情好客的人情味，也讓台灣溫暖友善的特色，散播到彼岸的另一端。
(中時)
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